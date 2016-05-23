Москва, 23 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Почему некоторые экономисты боятся доверить государству что-нибудь помимо приватизации и латания бюджетных дыр? Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, комментируя предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева о бюджетной консолидации, подготовленные к заседанию президентского экономического совета 25 мая.

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«То, о чем говорит Кудрин, не имеет отношения к драйверам экономического роста. Он и сам фактически утверждает, что происходить всё будет очень медленно, и уже потом — в будущем — мы, наконец, заживем как нормальные люди. Слова Кудрина про честных судей и реформы звучат хорошо и красиво, но это то же самое, что сказать: когда всё будет хорошо, когда все станут другими людьми, тогда и начнется экономический рост», — считает эксперт.

Фактически слова Кудрина означают, что должны поменяться культурные основы общества, прежде чем можно было бы рассчитывать хоть на какие-то положительные изменения в экономической сфере, отметил Гринберг: «Это социокультурный фактор, который быстро не меняется. Должны появиться новые граждане, а откуда они появятся? Из тех же самых людей, что существуют здесь и сейчас. Это не только проблема верха, но и проблема низа».

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Между тем сторонники бюджетной консолидации предлагают любые насущные экономические проблемы решать просто через снятие с государства социальных обязательств, игнорируя долгосрочные последствия таких решений.

«Надо как-то разгружать бюджет, что автоматически означает — коммерциализировать науку, образование и культуру. Такие структурные реформы, которые носят практически либертарианский характер, не могут не смущать и до добра довести не могут», — отметил экономист.

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При всех недостатках такой позиции, в то же время не следует уходить в другую крайность и в принципе отметать точку зрения, которой придерживаются Кудрин, Улюкаев и другие экономисты аналогичных взглядов, подчеркнул Гринберг.

«Надо сказать, что столкновение таких двух позиций носит универсальный характер. Это есть и в США, и особенно в Европе. Германия, как главная страна, самая экономически мощная, больше склоняется к бюджетной консолидации и учит других тому же. А вот Франция и Италия более склонны к бюджетному стимулированию», — подчеркнул он.

«Я принадлежу к той группе экономистов, которые считают, что многое из того, что предлагает Алексей Кудрин — это важно и имеет большое значение, особенно, конечно же, то, что касается инвестиционного климата, независимых судов — всё то, что раскрепощает частный бизнес, который сегодня находится в отчаянном положении. И, тем не менее, я полностью на стороне сторонников бюджетного стимулирования», — заявил Гринберг.

Затрагивая вопрос институциональных проблем, он подчеркнул, что только государство может обеспечить качественные преобразования в экономике, и при этом, вопреки представлениям некоторых экономистов, способно эффективно функционировать:

«У нас принято считать, что всё всегда разворуют. Но тогда надо вообще от всего отказаться и ждать, пока цена качнётся вверх или вниз, и мы будем «колебаться вместе с линией партии». Мы находимся в начале строительства правового государства, но ничего лучше не придумано, чем «кнут и пряник». Нужно обеспечить и хорошие зарплаты, и хорошие «посадки», и мировой опыт показывает, что это возможно».

Тем временем в текущих условиях Россия заняла очень сложное положение в мировой экономике. «Мы многое упустили и потеряли. Нам трудно конкурировать с китайцами по потребительским товарам и с немцами — по инвестиционным товарам», — подчеркнул экономист.

В качестве основного направления экономической политики страны он выделил крупные инфраструктурные проекты, направленные на дорожное и жилищное строительство: «Нужны высокоскоростные железные дороги, которые бы соединили крупнейшими мировые рынки — европейские и азиатские. Транспортировка грузов из Китая в Европу и обратно. Это окажет огромный мультипликативный эффект и на всю нашу экономику в целом».

«Автомобильные дороги высокой категории, которые бы, наконец, обеспечили нормальную связь регионов друг с другом, также должны быть в приоритете. Мировой опыт показывает, что это обеспечивает выход из кризиса и одновременно способствует облагораживанию всего экономического ландшафта страны», — продолжил он.

В рамках жилищного строительства нужны проекты государственно-частного партнерства, при этом такие проекты могли бы стать привлекательны и для иностранного капитала. «Туда вложили бы деньги и американцы, и европейцы. Нужно, чтобы государство их финансировало, начало реализацию и подготовило условия для прихода потенциальных частных инвесторов», — подчеркнул Гринберг.

«Именно в этом направлении, мне кажется, развивается мысль, альтернативная предложениям Кудрина и Улюкаева. Риски есть и у той и у другой позиции, и Владимиру Путину, конечно, сейчас не позавидуешь. Ведь именно ему одному эту проблему придется решать», — заключил экономист.

Напомним, что ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и министр экономического развития Алексей Улюкаев подготовили к заседанию президентского экономического совета 25 мая ряд предложений по антикризисной экономической политике, которые заключаются в либерализации экономики и сокращении государственного сектора.