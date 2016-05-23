В ДНР рассказали о «подлых расстрелах» в ВСУ из-за внутренних конфликтов
Донецк, 23 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Из-за внутренних конфликтов в частях и подразделениях ВСУ только за последние две недели потери составили более 70 человек убитыми. Об этом заявил на пресс-конференции 23 мая заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Конфликты возникают на фоне затягивания командирами ВСУ срока службы военнослужащих, мобилизованных в ходе пятой волны мобилизации. В связи с этим военнослужащие открыто выражают неповиновение командирам, заявляя о непонимании этой войны. Подобные настроения провоцируют националистические подразделения на конфликты с нежелающими воевать бойцами ВСУ», — пояснил Басурин.
По его словам, часто такие противоречия «заканчиваются подлым расстрелом военнослужащих в спины или взаимными перестрелками».
Представитель Минобороны ДНР отметил, что данные о погибших и раненых в результате этих столкновений скрываются Киевом и не публикуются даже как сведения о «небоевых потерях».