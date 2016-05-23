Донецк, 23 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Из-за внутренних конфликтов в частях и подразделениях ВСУ только за последние две недели потери составили более 70 человек убитыми. Об этом заявил на пресс-конференции 23 мая заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

«Конфликты возникают на фоне затягивания командирами ВСУ срока службы военнослужащих, мобилизованных в ходе пятой волны мобилизации. В связи с этим военнослужащие открыто выражают неповиновение командирам, заявляя о непонимании этой войны. Подобные настроения провоцируют националистические подразделения на конфликты с нежелающими воевать бойцами ВСУ», — пояснил Басурин.

По его словам, часто такие противоречия «заканчиваются подлым расстрелом военнослужащих в спины или взаимными перестрелками».

Представитель Минобороны ДНР отметил, что данные о погибших и раненых в результате этих столкновений скрываются Киевом и не публикуются даже как сведения о «небоевых потерях».