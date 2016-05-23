Астана, 23 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана сообщило о результатах комплексного радиоэкологического обследования территориии бывшего Семипалатинского ядерного полигона (СИЯП). В 2009—2015 гг. были проверены 7860 квадратных километров территории СИЯП, что составляет 43% от общей площади полигона, которая равна 18,5 тыс. кв. км.

Митрофан Греков. Волы в плугу. 1911

«Из них территории общей площадью 7503,5 кв. км являются чистыми и пригодными для ведения хозяйственной деятельности, территория площадью 336 кв. км может быть передана для промышленного использования, а территория площадью 20,5 кв. км должна остаться в составе земель запаса (участки, имеющие высокий уровень радиоактивного загрязнения)», — говорится в сообщении Министерства энергетики.

Согласно сообщению, из 7860 кв. км обследованных территорий 3 тыс. кв. км расположены в Павлодарской области, 560 кв. км — в Карагандинской области и 4,3 тыс. кв. км — в Восточно-Казахстанской области. При этом отмечается, что завершение обследования всей территории планируется на 2022 год.

«Будут разработаны предложения по актуализации границ СИЯП, по ремедиации загрязненных участков и по мониторингу», — сообщают в Минэнерго.

Следует отметить, что буквально год назад Министерство энергетики Казахстана категорически запрещало использовать земли, расположенные на территории СИЯП.

Поводом для запрета послужили результаты общественных слушаний, проведенных в 2014 году в Восточно-Казахстанской области. На тех слушаниях рассматривался вопрос о передаче 80 тысяч гектаров земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона фермерам под развитие сельского хозяйства. В качестве аргумента приводились результаты комплексного анализа выбранной территории в июне 2014 года. Как сообщил тогда руководитель учебно-информационного центра Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра Казахстана Юрий Стрильчук, было выполнено детальное обследование объектов природной среды, которое показало, что некоторые участки могут использоваться без ограничений. Аналогичное заявление сделал тогда и заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области Виталий Чернецкий.

«Как показывают результаты, не вся территория полигона подверглась радиационному загрязнению, которое делает ее непригодной для жизни и работы. Да, есть отдельные участки, которые не могут быть использованы для хозяйственных целей. Всякая деятельность на них будет жестко ограничена. Но до 80 процентов территории могут свободно, без ограничений, использоваться», — сообщил Чернецкий.

Однако Комитет по атомной энергии Казахстана при Министерстве энергетики не согласился с результатами комплексного анализа, которые были приняты за основу при разработке проекта о передаче земель полигона фермерам.

«По содержанию плутония в почве территория СИЯП может относиться к категории чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. В связи с чем материалы были снова направлены на доработку в Национальный ядерный центр», — сообщили тогда в Комитете.

Напомним, Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт указом президента Казахстана от 29 августа 1991 года. Согласно постановлению правительства РК от 7 февраля 1996 года №172 «О переводе земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса», земельные участки, на которых проводились испытания ядерного оружия, по решению правительства были переведены в состав земель запаса.

Отметим, что вопрос об использовании земельных участков на территории полигона был снова поднят неслучайно. Уже больше месяца в Казахстане проводятся митинги против передачи земельных участков сельхозназначения в аренду иностранным гражданам на срок до 25 лет. По указу президента страны в Казахстане начала работу Земельная комиссия, основной целью которой является разъяснение норм земельного законодательства населению республики. Однако комиссия занимается не только изучением всех нормативно-правовых аспектов по данному вопросу, но и вносит различные предложения. К примеру, на последнем заседании предлагалось выделять учителям и врачам по 10 соток земли для строительства домов и по 10 гектаров для ведения хозяйственной деятельности.