Калуга, 23 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Программой «Музыка Испании — классика и фламенко» сегодня, 23 мая в Концертном зале Калужской областной филармонии открылся 19 Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», который является главным гитарным событием России.

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Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM художественный руководитель фестиваля Олег Акимов, в течении пяти дней перед калужанами и гостями областного центра выступят лучшие гитаристы России, Белоруссии, Грузии, Кипра, США, Уругвая и Франции.

На сегодняшнем концерте выступил постоянный участник и музыкальный консультант фестиваля Дмитрий Илларионов. Им был исполнен концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго. Его выступление прозвучало совместно с Калужским молодежным симфоническим оркестром. Художественным руководителем оркестра является известный в мире пианист и дирижер, заслуженный артист России — Александр Гиндин. Дирижировал оркестром Илья Норштейн.

Фестиваль пройдет по 27 мая. Каждый фестивальный день имеет свою собственную программу, включающую в себя разнообразные стили и жанры гитарной музыки: классическая музыка, русская музыка для гитары, романс, джаз, фламенко, латино, кантри, фьюжн, старинная музыка, гитара с симфоническими и камерными оркестрами, блюз, рок и экспериментальная музыка. Традицией фестиваля в последние годы стало исполнение российских и мировых премьер, редких и мало исполняемых гитарных произведений.

«Мир гитары» уделяет особое внимание благотворительности и детям. 25 и 26 мая в Калуге пройдет VI Калужский областной открытый детский фестиваль «Мир гитары», на котором юным музыкантам представится возможность показать своё мастерство и посетить дневные творческие встречи лучших педагогов и исполнителей страны. В свою очередь, преподавателям музыкальных школ и школ искусств и не только Калужской области представится хорошая возможность пройти курсы повышения квалификации. Дневные творческие встречи вызывают у калужан и гостей города не меньший интерес, чем вечерние концерты.

И ещё два дневных концерта пройдут в зале Калужского музея изобразительных искусств. 24 мая состоится встреча с ансамблем старинной музыки «Canto Vivo» — Андреем Чернышовым и Мариной Беловой с программой «Лютневые удовольствия». Ансамбль существует уже более 10 лет и объединяет музыкантов — певцов и инструменталистов — интересующихся европейской музыкой позднего Средневековья, Ренессанса и раннего Барокко — от XIV до начала XVIII века.

27 мая на фестивале будет царствовать русская гитара. «Национальное достояние России», гитарист Сергей Руднев и образованный в прошлом году ансамбль семиструнных гитар «Русские гитары» «перенесут» зрителей в мир русской музыки и русской гитары. Главные творческие задачи, которые ставит перед собой коллектив — это популяризация русской музыки и русской семиструнной гитары, репертуар которой поистине неисчерпаем.

Все дни фестиваля в областной филармонии совместно с благотворительным фондом «Вместе» пройдёт выставка-продажа картин замечательного художника и музыканта из Кипра Михаила Самсонадзе, сделанных специально для калужского фестиваля «Мир гитары».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый музыкальный фестиваль «Мир гитары» состоялся в Калуге в 1998 году. За прошедшие годы «Мир гитары» преодолел региональные рамки и стал не только уникальным явлением в фестивальной жизни России, но и заметным явлением в зарубежных музыкальных кругах. Ссылки на фестиваль сегодня можно обнаружить на многих популярных музыкальных сайтах Европы, США и Латинской Америки. Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных одним единым порывом — любовью к гитарному искусству.

Идея организации фестиваля принадлежит профессиональному калужскому гитаристу Олегу Акимову. В течение восемнадцати лет, калужский фестиваль «Мир гитары» дарил поклонникам гитарной музыки яркие имена талантливых российских и зарубежных исполнителей. Участниками фестиваля за эти годы были музыканты из 35 стран мира, которые выступили в 245 концертах, на которых присутствовало более 90 000 зрителей.