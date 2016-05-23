Тула, 23 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и государственной корпорацией «Ростех» подписано сегодня, 23 мая, в рамках визита гендиректора корпорации Сергея Чемезова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

rostec.ru Запуск испытательной камеры высокоточного оружия на предприятии «Щегловский вал» в Тульской области

В АО «Щегловский вал» глава госкорпорации и врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в открытии климатической камеры, которая позволяет производить испытания производимой на заводе продукции при помощи низких и высоких температур. Камера предназначена для климатических испытаний продукции оборонного назначения при разбросе температур от +80 до — 60 градусов и при неограниченной влажности.

Затем в цехе тяжелых машин предприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области и государственной корпорацией «Ростех». Документ подписали временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

Глава региона отметил, что Тульская области — мощный индустриальный регион России. Среди десятков известных на всю страну производственных компаний, работающих в области, одно из ведущих мест занимают предприятия и объединения государственной корпорации «Ростех». «Наша область для «Ростеха» — это опорная площадка по разработке и производству передовой военной техники, центр воспитания лучших инженеров-конструкторов. Тульская плеяда оружейников известна всему миру. Ее составляют такие выдающиеся личности, как Мосин, Токарев, Макаров, Стечкин, Ганичев, Грязев, Шипунов, Денежкин», — напомнил Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что подписанным сегодня соглашением регион и госкорпорация подтверждают стратегическое партнёрство по целому ряду направлений. Среди них — создание военной техники, подготовка кадров, социальные вопросы.

«Культура создания вооружения на тульской земле формировалась столетиями. Мы гордимся своей историей и уверенно смотрим в будущее. Вместе с корпорацией «Ростех» подтверждаем: историческая роль Тулы в укреплении обороноспособности страны, ее военно-технической основы будет надежно сохранена и преумножена», — заявил Алексей Дюмин.

Обращаясь к участникам церемонии, Сергей Чемезов напомнил, что в госкорпорацию «Ростех» входят 16 предприятий Тульской области. Это прежде всего КБП им. академика А.Г. Шипунова, «Щегловский вал», Тульский патронный завод, Тульский оружейный завод» и другие.

Подписанное соглашение устанавливает и определяет основные направления сотрудничества в области производства и разработки, а также экспорта высокотехнологичной продукции.