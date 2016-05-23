Ярославль, 23 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Приказ об отмене разрешения на строительство у храма Николы Мокрого признан незаконным. Такое решение вынес в понедельник, 23 мая, Арбитражный суд Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Никола Мокрый

Финальное судебное заседание по иску ЗАО «Блок 2» к департаменту архитектуры мэрии Ярославля по поводу отмены разрешения на строительство жилого дома у храма Николы Мокрого закончилось победой застройщика. Судья вынесла решение о том, что отмена разрешения была незаконной. Соответственно, строительство у храма может быть начато в любое время после вступления решения в законную силу, подчеркивает Ольга Мазанова. При этом, по ее словам, все профильные департаменты и прокуратура встали на защиту законодательства, отмечая, что разрешение на строительство было отменено в связи с несоответствием проектной документации по дому требованиям градостроительного плана земельного участка.

«Более того, прокуратура подчеркивала, что департамент архитектуры не имел полномочий принимать решение о строительстве на территории объекта культурного наследия «Манеж», который является частью архитектурного ансамбля. Это в компетенции только регионального департамента охраны памятников. Там вообще запрещено строительство, а проект предусматривает организацию под «Манежем» подземной парковки. Но судья почему-то встала на сторону застройщика — и это нам непонятно. Впрочем, по некоторым сведениям, застройщик скорректировал проект строительства парковки», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Между тем, 25 мая Арбитражный суд рассмотрит другой иск ЗАО «Блок 2» — на этот раз к департаменту охраны памятников культурного наследия, по поводу отклонения экспертизы обеспечения сохранности объектов культурного наследия при строительстве дома у храма Николы Мокрого.