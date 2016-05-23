Обнинск, Калужская область, 23 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им.А.Г.Ромашина вошло в десятку ведущих европейских инновационных компаний в сфере технологий для космоса. Рейтинг составлен по итогам ежегодного исследования компании Thomson Reuters. Об этом 23 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальнвый представитель предприятия Сергей Ананишин.

По его словам, в ходе ежегодного исследования были проанализированы данные об интеллектуальной собственности по всему миру, в том числе патенты и научные публикации. По мнению экспертов, именно эти ключевые индикаторы служат основным показателем инновационной деятельности. «Технология» вошла в топ-10 европейских инноваторов в сфере технологий для космоса наряду с еще четырьмя российскими компаниями. Кроме отечественных, в этом списке фигурируют четыре французские и одна немецкая организации.

В настоящее время ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина выпускает более 400 наименований изделий для авиации и космоса. На предприятии создана собственная научная школа, а более трети сотрудников трудится в исследовательском секторе. Ежегодно регистрируется более двух десятков патентов на результаты интеллектуальной деятельности, подавляющее большинство из которых находит применение в реальном секторе экономики. Доля инновационной продукции на предприятии составляет 89%.