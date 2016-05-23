Бишкек, 23 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Вице-премьер Киргизии Олег Панкратов обсудил с министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном возможности сотрудничества правительств двух стран в таких сферах как госуправление, логистика и создание индустриальных парков. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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«Сингапур обладает уникальным опытом в проведении эффективных реформ в области модернизации экономики и совершенствования системы государственного управления. Потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества и увеличения товарооборота большой, его нужно использовать с максимальной пользой для обеих стран», — заявил Олег Панкратов.

В свою очередь Ко По Кун отметил, что для придания большей динамики двусторонним отношениям между Киргизией и Сингапуром в настоящее время прорабатываются вопросы о заключении межгосударственных соглашений о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

«Я считаю, что это будет способствовать притоку сингапурских инвестиций в киргизскую экономику, тем более что Киргизия является участником Евразийского экономического союза, с которым мы намерены в будущем создать зону свободной торговли», — подчеркнул сингапурский министр.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза.