Москва, 23 мая, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Москве огласили имена лидеров предварительного голосования от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму РФ по избирательным округам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного отделения партии, москвичи могли отдать свои голоса в поддержку 291 зарегистрированного участника предварительного голосования.

Флаг партии «Единая Россия»

Глава региональной счетной комиссии Светлана Цхе заявила, что подсчет голосов за кандидатов — выдвиженцев по одномандатным избирательным округам завершен и продолжается подсчет голосов по московской части федерального партийного списка. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано, добавила она.

Так, в своих округах лидируют действующие депутаты Госдумы Вячеслав Лысаков, Сергей Железняк, Антон Жарков, Николай Гончар, Елена Панина, Анатолий Выборный и Ирина Белых.

Как отметил руководитель исполкома московского городского Регионального отделения партии «Единая Россия», член Регионального оргкомитета Олег Смолкин, многие победители праймериз «Единой России» оказались представителями социальных профессий. Среди лидеров голосования — директор ОАНО «Школа «Наследник», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Любовь Духанина, директор Научно-практического центра детской психоневрологи Татьяна Батышева изаведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Дмитрий Морозов.

«Причинами таких высоких позиций в предварительном голосовании можно назвать: узнаваемость кандидатов, политический опыт, в том числе опыт публичной политики, и общественные проекты, запрос на которые проявился в ходе встреч кандидатов с избирателями. Избиратели смогли почувствовать, что эти кандидаты способны слышать реальные запросы, выявлять проблемы, которые есть в обществе и решать конкретные задачи», — отметил Смолкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице для голосования на праймериз «Единой России» 22 мая работали 700 участков. По предварительным данным, итоговая явка составила 6,9%. Результат предварительного голосования определяет список кандидатов в депутаты Госдумы от партии. Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 года по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам.

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Отметим, что депутаты Мосгордумы планируют принять более 50 поправок в пакет законов города, которые будут способствоватьпредотвращению нарушений избирательного законодательства.

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