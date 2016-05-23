Владимир, 23 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В 2016 году во Владимирской области планируют отремонтировать 100 км местных дорог и 153 км дорог регионального значения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-администрации Владимирской области, на эти цели будет потрачено 5,4 млрд рублей. При этом треть суммы будет выделена муниципальным образованиям региона.

Иван Шишкин. Дорога. 1890-е

«Общий объем дорожного фонда Владимирской области составляет 5 млрд 400 млн рублей, треть этой суммы выдаётся в виде субсидий муниципальным образованиям региона. Кроме того, у муниципалитетов есть собственные дорожные фонды. В этом году в четыре раза больше средств направлено на сельские дороги Ковровского, Судогодского, Меленковского, Камешковского и Суздальского районов», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Алексея Конышева.

Кроме того, в 16 населенных пунктах появится освещение автодорог. В планах также завершение работ на Октябрьском проспекте, а также продолжение строительства Лыбедской магистрали, которая должна быть сдана в 2017 году.

При этом вопросы возникли к качеству дорог. Так, председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев заявил о том, что парламент продумает изменения в законы, согласно которым недобросовестных подрядчиков можно будет наказывать рублем.