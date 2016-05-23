Симферополь, 23 мая, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Как «далеко не блестящее» охарактеризовал общее состояние дел в музейной сфере Крыма председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с руководителями музеев Республики Крым и Севастополя 23 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РФ.

(сс) Musee Sevastopol Музей героической обороны Севастополя

«Наша сегодняшняя задача — обеспечить дальнейшее развитие музейного дела на полуострове — и в республике, и в Севастополе. За два года с момента их возвращения в состав России на развитие музейного дела выделялись средства. Они, конечно, не фантастические, но для нашей культуры в общем достаточно приличные, и они не идут ни в какое сопоставление с теми средствами, которые тратились в предыдущий период», — отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация с крымскими и севастопольскими музеями существенно отличается от общероссийской ситуации.

«Это в значительной мере касается внедрения информационных технологий, но не только. Общее состояние тоже далеко не блестящее, нужно восстанавливать здания, помещения, коммуникации, инфраструктуру. Сейчас мы стараемся решить эти задачи, включая, что тоже немаловажно, обеспечение безопасности, оснащение помещений охранно-тревожной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения и многим другим, о чём вы хорошо знаете и чего, к сожалению, в прежние годы не было в музеях», — сказал председатель правительства.

Он напомнил, что в 2015 году за счёт средств государственной программы «Развитие культуры и туризма» Крыму и Севастополю было выделено 63 млн рублей, на 2016 год планируется выделить еще 68 млн рублей. Еще 2 млрд 643 млн рублей будет направлено на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия в рамках ФЦП — программа рассчитана до 2020 года. Общий объём бюджетных ассигнований на развитие культуры в бюджете Республики Крым на 2016 год составляет 3 млрд 598 млн рублей, в бюджете Севастополя — 712 млн рублей», — добавил Медведев.

Он призвал тратить выделенные деньги «рационально». «Нужно развивать и государственные музеи, как во всех других регионах нашей страны, частные музеи, их тоже становится всё больше, поэтому нам нужно посмотреть и на эту проблему на территории Республики Крым и Севастополя. Хотя объективно общее количество государственных музеев тоже очень большое, и здесь ещё долгое время нам придётся окончательно всё приводить в порядок», — сказал премьер-министр.