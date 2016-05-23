Ярославль, 23 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура потребовала провести гарантийный ремонт ул. 8 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта avtoportal76.ru Ярославль, ул. 8 Марта

Надзорный орган предъявил претензии к мэрии города, которая, несмотря на решение Арбитражного суда, не приняла мер к понуждению подрядчика, выполнявшего ремонт ул. 8 марта в рамках муниципального контракта, исправить все недочеты и дефекты. Более того, прокуратура требует привести эту дорогу в полный порядок с учетом и тех нарушений, которые не были отражены в решении суда.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, 8 ноября 2011 года между департаментом организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля и ООО «Автодор» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт ул. 8 Марта, от ул. Семашко до границы города (1 этап — от ул. Семашко до ул. Закгейма). Сроки проведения работ подрядчик не соблюдал, и в конце 2014 года мэрия взыскала с него через суд 300 тыс. рублей неустойки и расходы по оплате госпошлины. Контракт же был расторгнут по инициативе сторон еще 27 февраля 2014 года.

Между тем, отремонтированная улица приходила в негодность. Появившиеся дефекты были задокументированы специалистами мэрии в течение гарантийного срока. Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля обратился в Арбитражный суд с требованием обязать подрядчика устранить все выявленные недостатки. 2 июля 2015 года суд удовлетворил требования мэрии, но «Автодор» исполнять судебное решение не спешил. Мэрия тоже не торопилась направлять исполнительный лист в службу судебных приставов. Сделано это было лишь после того, как ситуацией заинтересовалась прокуратура. В итоге исполнительное производство в отношении подрядчика было возбуждено лишь 15 апреля 2016 года.

По результатам проверки в адрес первого заместителя мэра Ярославля Алексея Малютина внесено представление, равно как и руководителю УФССП России по Ярославской области — за нарушение сроков возбуждения исполнительного производства в отношении ООО «Автодор».