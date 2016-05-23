Владимир, 23 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Завод по производству иммунопрепаратов, общий объем инвестиций в строительство которого составило 2 млрд рублей, открылся в поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области 23 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Владимирской области, планируется, что на заводе сначала будет производиться 11 наименований препаратов, а к 2021 году — уже 15 наименований лекарств.

Пресс-служба администрации Владимирской области Лаборатория

«В ближайшее время основной специализацией станут препараты для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний «Апагин», «Деплера» и «Ревелиза». Кроме того, новый завод позволит осуществить масштабирование производства «Диаскинтеста» — оригинального препарата компании «Генериум» — для массовой диагностики туберкулеза», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом по данным пресс-службы, завод не только сможет полностью закрыть потребность жителей России в некоторых препаратах, но и выйти на экспорт.