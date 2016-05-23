Москва, 23 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с серией терактов в Латакии и Тартусе. Об этом сообщает в понедельник, 23 мая, пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

«Глава государства подчеркнул, что эта трагедия стала очередным свидетельством варварской, бесчеловечной сущности террористических группировок, развязавших кровавую войну против народа Сирии», — говорится в сообщении.

При этом глава РФ еще раз подтвердил готовность Москвы к продолжению борьбы с террористами и выразил уверенность в том, что организаторы кровавых акций в Сирии, унесших жизни более 100 человек, «не уйдут от возмездия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Латакии и Тартусе прогремела серия взрывов. По предварительным данным, в результате терактов погибли более 100 человек.

По некоторым данным, в ходе «кровавых акций» террористы использовали, по меньшей мере, 5 смертников и 2 заминированных автомобиля.

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