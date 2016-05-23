Вильнюс, 23 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис сегодня, 23 мая, в очередной раз назвав композицию, демонтированную в 2015 году с «Зеленого моста» Вильнюса, «болванами», утверждает, что владеет информацией, что «недружественные по отношению к Литве силы могут использовать скульптуры с «Зеленого моста» в целях пропаганды, направленной против Литвы». Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве культуры.

Юзеф Пешка. Зелёный мост

«В настоящее время интерес к скульптурам с «Зеленого моста» и возможности вывезти их за пределы Литвы стал активнее, и это связано с намерениями недружественных по отношению к нашей стране сил использовать эти скульптуры для обострения геополитической ситуации, разжигания национальной розни и вражды в нашем государстве», — сказал Бирутис.

Об этом на прошлой неделе шла речь и с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, утверждает он. В 2015 году скульптуры были демонтированы с «Зеленого моста» из-за их якобы аварийного состояния. Вопрос скульптур в 2015—2016 годах рассматривался на двух заседаниях Совета по оценке недвижимого культурного наследия, и на них были приняты разные решения.

Чтобы предотвратить «пропагандистские стремления и вывоз скульптур за пределы Литвы», специалисты по защите культурного наследия рекомендуют министру соблюдать процедуры, скульптуры предлагается охранять с помощью статуса «движимых культурных ценностей, не определяя конкретное место их хранения».

После решения, принятого Совета по оценке недвижимого культурного наследия 1 марта 2016 года, общество в течение 3 месяцев может выразить свое мнение по поводу полной отмены защиты для «Зеленого моста» и демонтированных скульптур. Министр официальное решение может сделать не ранее, чем закончится предусмотренный срок, и сделает в начале июня.