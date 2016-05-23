Астана, 23 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Казахстанскую сторону не устраивает, что поезда, направляющиеся из столицы республики Астаны в административный центр Западно-Казахстанской области город Уральск, вынуждены проезжать через территорию Российской Федерации, в частности, через Илецк. Об этом сегодня, 23 мая, в Астане сообщил первый заместитель министра по инвестициям и развитию Женис Касымбек на расширенном заседании Комитета Сената (верхняя палата парламента) по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по законопроекту «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о порядке уплаты провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам железных дорог РФ, расположенной на территории РК, от 15 августа 2006 года».

Винсент Ван Гог. Железная дорога (Виадук). 1887

«Мы имеем по плану строительство новой железной дороги в направлении станции села Александров Гай (расположен в Саратовской области на границе с Западным Казахстаном — прим. ИА REGNUM ). В таком случае у нас пропадает потребность ехать через российский Илецк. Мы планируем запустить два поезда «Тальго» из Астаны в Уральск и обратно. Сейчас мы вынуждены проходить через российскую территорию. Когда мы построим эту дорогу, тогда эта потребность пропадет», — сообщил вице-министр.

При этом он добавил, что как только данная ветка будет построена, Казахстан начнет переговоры с Россией по обмену участками железнодорожных станций.

«В 2009 году мы обменялись участками железных дорог, у нас технологически границы не совсем совпадали с 1991 года, осталось порядка 1 тыс. километров участков дорог, которые находятся взаимно на территории России, Казахстана, но подчиняются другим жд-администрациям. Мы в 2009 году произвели обмен участками протяженностью 314 км. Сегодня мы их уже обменяли, инвентаризацию закончим в июне, но остается еще ряд участков, это транзитные. Например, такие как Илецк. Чтобы попасть в Уральск, мы должны пройти через Илецк, поэтому мы российской стороне этот участок не отдаем. Такой же участок у нас есть — это Локоть, в свое время он был для нас очень важен, необходим, потому что в Усть-Каменогорск можно было попасть из Павлодара или откуда-то попасть только через Алтай. Сегодня мы построили Шар-Усть-Каменогорск, для нас это второстепенно, но мы её не отдаем, потому что это в дальнейшем переговорная позиция по Петропавловску, когда будем обмениваться участками. Петропавловск для России так же важен, как для нас Илецк, потому что это транзитный участок Транссиба. Поэтому сегодня вот этим соглашением мы решаем вопросы только по нетранзитным участкам, которыми уже обменялись. Фактически сегодня и так там казахстанские тарифы, и документы все казахстанские, просто мы приводим в законодательное соответствие то, что уже есть», — пояснил Касымбек.

Отметим, строительство дороги Шар-Усть-Каменогорск началось в 2005 году. Протяженность ветки 153 километра. Данная дорога имеет государственное значение, так как соединила железнодорожный узел Восточного Казахстана с транзитной магистралью «Турксиб», обеспечив тем самым выход региона в другие государства.

Между тем, в октябре 2014 года, Женис Касымбек утверждал, что Казахстан и Россия решили не разграничивать спорные участки железных дорог. Министр тогда сообщил, что между странами остались три спорных участка железных дорог: станция Петропавловск, расположенная на территории Северо-Казахстанской области, но находящаяся под управлением Южно-Уральской российской железной дороги, а также станция Илецк в Оренбургской области и станция Локоть в Алтайском крае на территории России, которые находятся под управлением Казахстанской железной дороги.

Переговоры о судьбе спорных участков велись с 2011 года: «В случае, если мы Петропавловск (станцию) будем забирать, то российская сторона с учетом того, что это участок Транссиба, может построить в обход дорогу. Для нас это будет малодеятельный участок. По этому участку, в основном, ходят только российские грузы, которые идут по Транссибу. В этом случае эти грузы уйдут в обход нас, и мы от этого эффекта не получим. То же самое, если мы отдадим, например, Илецк российской стороне. У нас нет другого варианта попасть в Западно-Казахстанскую область. Мы из Актюбинска только через станцию Илецк проходим Уральск. Поэтому мы решили остаться на этих условиях», — пояснял Касымбек в 2014 году.

Примечательно, что в январе 2016 года, Казахстан сообщал о своем намерении обменяться участками железных дорог с Киргизией. Речь также шла о землях, на которых находятся приграничные участки казахстанских железных дорог.

«Мы ведём планомерную работу по обмену участками территории. У нас есть участки дорог, которые находятся на территории других государств. Есть участки дорог, которые находятся на территории Казахстана, но на балансе наших контрагентов. В частности, участок дороги до станции «Мерке», он находится на балансе киргизской железной дороги», — раскрыл тогда планы Казахстана Женис Касымбек.