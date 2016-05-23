Нижний Новгород, 23 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам января-апреля 2016 года заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). За помощью к медикам обратились более 424 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Без учета гриппа и ОРВИ инфекционная заболеваемость снизилась на 7%. Высокий уровень заболеваемости, превышающий областной показатель зарегистрирован в Борском, Выксунском, Семеновском, Лысковском районах области, в Нижнем Новгороде.

Зарегистрировано 4799 случаев острых кишечных инфекций, что на 9% больше АППГ. Отмечается снижение на 39% заболеваемости дизентерией, на 18% — сальмонеллезом. Заболеваемость ОКИ среди детей до 14 лет возросла на 9%.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения возросла на 16%, среди детей до 14 лет — на 9%.

Заболеваемость сифилисом снизилась на 27%. На 35% снизилась пораженность населения педикулезом.

Впервые в Нижегородской области выявлено 371 случай туберкулеза, что на 4% выше АППГ. При этом среди детей до 14 лет зарегистрировано 14 случаев заболевания против 10 случаев прошлого года (рост в 1,4 раза)

На 8% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Основными путями передачи инфекции остаются наркотический и половой. В возрастной структуре заболевших преобладают лица с 21 до 40 лет.

За медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 3004 человека, что на 10% больше по сравнению с АППГ. Из числа пострадавших 20,6% составляют дети до 14 лет. На 7% снизилась число пострадавших от укусов дикими животными.