Ярославль, 23 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. 23 мая представители государственного обвинения предложили приговорить арестованного экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова к 15 годам колонии строго режима, его заместителя по социально-экономическим вопросам Дмитрия Донскова — к 5 годам колонии строгого режима, а его советника Алексея Лопатина — к 8 годам колонии. Кроме того, Урлашову и Лопатину предлагают присудить штраф в размере 500 миллионов рублей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

фото yarnews.net Евгений Урлашов и Алексей Лопатин на заседании суда

По словам Сарбуновой, приговор будет не ранее конца июля.

Экс-мэр города Ярославля и его подчиненные обвиняются в двух фактах получения взятки. Евгений Урлашов и его соратники были арестованы 3 июля 2013 года и уже практически три года находятся под арестом. В феврале текущего года Дмитрий Донсков был отпущен под домашний арест.