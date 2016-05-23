Минск, 23 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Риге 20 мая состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Белоруссии и Латвии, сообщает пресс-служба МИД РБ.

пресс-служба МИД Белоруссии Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина и госсекретарь министра иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович

«В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе перспективы и пути расширения политического, торгово-экономического и транзитного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, взаимодействия в рамках функционирования Евразийского экономического союза и в международных организациях, а также различные аспекты отношений Белоруссии и Европейского союза», — сказано в официальном сообщении белорусского министерства.

Там отметили также, что госсекретарь министра иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович и замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина «обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и согласились с необходимостью совместных усилий по эффективному реагированию на новые вызовы и угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия давно оказывает услуги официальному Минску в сфере транзита. Правительство Белоруссии предпочитает прибалтийские порты российским в Калининградской и Ленинградской областях, хотя до 2015 года Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возможности переориентации грузопотоков на российские порты. Значительно менее интенсивные контакты между постсоветскими республиками отмечены в политической сфере, обусловленные давней неприязнью Брюсселя к «последнему диктатору Европы» и поддержкой прибалтийскими этнократиями прозападной оппозиции в Белоруссии.