Архангельск, 23 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В министерство культуры РФ обсуждается вопрос о проведении проверки объектов культурного наследия, расположенных в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ответ на запрос о принимаемых министерством мерах по предотвращению массовой утраты памятников.

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Напомним, в Архангельской области нарушение закона в сфере сохранения памятников носит массовый характер. По данным прокуратуры, в регионе 1849 объектов культурного наследия и лишь 398 из них находятся в удовлетворительном состоянии, а 409 — в аварийном. В числе полностью утраченных официально числятся 413 объектов. Решения судов и вынесение представлений ничего не меняют — памятники продолжают разрушаться. Прокуратура считает, что основная причина такого положения дел — бездействие чиновников.

Отметим, что эти данные прокуратура обнародовала несколько месяцев назад, но о мерах, предпринимаемых местным властями, до сих пор ничего не известно.

В региональном министерстве культуры от комментариев на данную тему пока воздерживаются.