Тверь, 23 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. 18-й Волжский крестный ход пройдет по территории Тверской области с 28 мая по 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. О подробностях этого значимого события сегодня, 23 мая, на пресс-конференции рассказали исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, протоиерей Павел Сорочинский.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. Фрагмент. 1861

В этом году традиционный крестный ход охватит 16 муниципальных образований региона, город Дубну Московской области и завершится в Калязине.

18-й Волжский крестный ход будет посвящён 1000-летию со дня присутствия русского монашества на святой горе Афон. Проходя по территории всей тверской земли, от крупных городов до самых отдаленных деревень, крестное шествие даст возможность жителям региона не только осмыслить эту важную для всей православной культуры тему, но и прикоснуться к святыням. В этом году мероприятие будут сопровождать ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона, икона Божией Матери «Печерская».

Начнется крестный ход на истоке Волги в Осташковском районе, где состоится божественная литургия и малое водоосвящение. Праздник посетят многочисленные паломники, туристы из Москвы и других регионов — над их привлечением работает 25 туроператоров.

Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что задача областной власти — обеспечить комфорт и безопасность гостей. «Правительство Тверской области всегда оказывает содействие мероприятиям, проводимым Русской православной церковью и Тверской митрополией, — заявил Игорь Руденя. — Для удобства гостей Волжского крестного хода мы привели в порядок дороги от Осташкова до истока Волги. Также будет обеспечена необходимая транспортная доступность, дорожная инфраструктура. Мы позаботились, чтобы все прошло на высшем уровне».

В этом году в первый день крестного хода его гостей ждет насыщенная культурная программа. Будут работать мастер-классы по традиционным ремёслам, организованы русские национальные игры и забавы. По-настоящему народную атмосферу празднику придаст выступление тверских и осташковских коллективов, а также известного московского ансамбля гусляров «Купина».