В Москве готовят «Ночь религий»
Москва, 23 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В столице планируют провести акцию «Ночь религий», заявил на совместном заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций депутат Евгений Герасимов («Единая Россия»). По его словам, отправлено обращение руководителям конфессии для конкретизации графика мероприятий акции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат отметил, что дата проведения акции «Ночь религий» пока не утверждена, при этом он сообщил, что мероприятия акции могут проходить в течение нескольких дней. «Мы хотим объединить это в единую акцию, чтобы это привлекло особое дополнительное внимание людей к религии», — пояснил Герасимов.
Он добавил, что представители конфессий поддержали проведение акции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года депутат Герасимов уже предлагал проводить в столице просветительскую акцию «Ночь религий» по аналогии по аналогии с уже существующими культурными ночными акциями города.(«Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ночь музыки», «Библионочь», «Ночь в зоопарке», «Велоночь» и другими).