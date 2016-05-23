Москва, 23 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В столице планируют провести акцию «Ночь религий», заявил на совместном заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций депутат Евгений Герасимов («Единая Россия»). По его словам, отправлено обращение руководителям конфессии для конкретизации графика мероприятий акции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Рерих. И несем свет. 1922

Депутат отметил, что дата проведения акции «Ночь религий» пока не утверждена, при этом он сообщил, что мероприятия акции могут проходить в течение нескольких дней. «Мы хотим объединить это в единую акцию, чтобы это привлекло особое дополнительное внимание людей к религии», — пояснил Герасимов.

Он добавил, что представители конфессий поддержали проведение акции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года депутат Герасимов уже предлагал проводить в столице просветительскую акцию «Ночь религий» по аналогии по аналогии с уже существующими культурными ночными акциями города.(«Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ночь музыки», «Библионочь», «Ночь в зоопарке», «Велоночь» и другими).