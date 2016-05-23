Симферополь, 23 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Население Крымского полуострова уже сейчас находится на уровне 3,5 миллиона человек, и будет расти. Четыре миллиона человек — это возможное ближайшее будущее, уверен спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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«Если мы сегодня скажем, грубо говоря, что в Крыму проживает около 3,5 миллиона условных крымчан, то это может быть близко к реальности», — заявил Константинов.

Напомним, по данным переписи населения 2014 года, на территории Крымского федерального округа численность постоянного населения составляла 2 млн 284 тыс. 769 человек.

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На рост населения полуострова, по мнению Владимира Константинова, повлияло несколько факторов: ухудшение экономической ситуации на Украине, поток беженцев с Юго-Востока, а также внутренняя миграция россиян с материка.

«Максимальная цифра переселенцев из зоны так называемой АТО, которую мы прогнозировали — 500 тысяч человек. Но специалисты говорят, что было около 300−350 тысяч. Сейчас эта цифра начала снижаться, многие беженцы, не найдя тут работу и жилья, возвращаются домой, где боевые действия уже закончились. Я бы оценил число беженцев сейчас в 200 с лишним тысяч», — сообщил Константинов.

По его словам, уже сейчас нарастает поток людей с Украины из-за ухудшения экономической обстановки внутри страны и, скорее всего, этот поток эмигрантов будет только увеличиваться. «Едут люди из Одесской, Киевской и других областей. Неадекватная политика руководства страны может привести к появлению Сирии-2 в Европе, а люди будут искать спасения за пределами Украины. И Крым в этом плане очень уязвим — очень много родственных связей, сложно выстроить забор и сказать «не приезжайте к нам». Сейчас, по моим ощущениям, таких переселенцев около 30 тысяч, но эта цифра будет нарастать», — дал прогноз председатель Государственного Совета республики.

Кроме того, Константинов отмечает, что уже началась волна переселения россиян из других регионов страны в Крым. «Идёт тенденция на увеличение населения, и она будет нарастать. Мы только зашли в период большой волны переселения. Я на эту волну даю 10 лет, а пик, скорее всего, будет через пять лет. Основная фаза переселения начнётся с пуском Керченского моста», — отметил спикер.

В качестве примера, он приводит данные по местам в детских садах, где увеличение детских мест есть, а очередь не уменьшается, и увеличение транспортного потока в городах.

«Порядка миллиона людей в Российской Федерации изъявили желание на официальных форумах переехать жить в Крым — это то, что мы слышим. На практике мы видим, что этот процесс уже активно идёт и объёмы его большие. Проследить сложно, поскольку люди не пересекают границу, а просто приезжают, покупают недвижимость и остаются жить. У нас на конец года будет создано порядка 10 тысяч новых мест в детских садах, это мы за два года сделали. А очередь так и не сдвинулась. Эти новые места поглотили те, кто сюда переехали. Или сравните, как вы ехали по Симферополю, Ялте, Севастополю на машине несколько лет назад и сейчас — таких пробок никогда раньше не было. Я думаю, переселенцев с материковой России уже сейчас за 50 тысяч, не все здесь ещё прописались и статистически оцениваются», — считает Владимир Константинов.

Спикер отметил, что на полуострове заметен рост экономики и постоянно создаются новые рабочие места, низкий уровень безработицы, есть дефицит кадров в ряде рабочих специальностей. «Уже сейчас сложно найти маляра, плотника, плиточника, водителя. Это манит сюда людей, как магнитом, на работу, и люди тут будут оседать», — уверен Константинов.

Он предположил, что при реализации программы ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, в течение 10 лет Симферополь приблизится к количеству населения в 1 млн человек. Тогда как сейчас в городе нет и 500 тыс. человек. Город может расшириться на Симферопольский район при участии инвесторов. А вот городам Южного берега Крыма (ЮБК) расширяться уже некуда.

«ЮБК исчерпал себя в части жилья для обслуживающего персонала. Любой пансионат — это 150 человек, которые должны где-то жить. Если взять Сочи, то сколько там построено вспомогательного, ведомственного жилья, чтобы приезжали люди работать официантами, поварами? Когда пройдёт развитие рекреационных проектов на ЮБК (а это случится непременно), то это потянет за собой целую цепочку проблем, и жилищные блоки для обслуживающего персонала будут главной проблемой. Земля на ЮБК ещё есть, но нужно тщательно планировать, что с ней делать, и не раздавать кому попало под непонятные коммерческие проекты», — заявил Владимир Константинов.

По его мнению, ждёт рост населения и Северный Крым. Уже сегодня Черноморский район интересен как курорт — там работают инвесторы. «Северный Крым — это территория расположения больших промышленных предприятий, он будет развиваться, никакой пустоты там не будет, сельское хозяйство и сегодня там работает и будет работать успешно», — уверен спикер.

Владимир Константинов прогнозирует, что самое активное развитие ждёт город Керчь из-за его нахождения в крымской свободной экономической зоне (СЭЗ) и близости к Краснодарскому краю. «Могу предположить, что после запуска моста инвесторам будет выгодно размещать в Керчи предприятия, которые будут находиться близко от Краснодарского края, но в свободной экономической зоне Крым. Таким образом, есть охват рынка Крыма и Краснодарского края, плюс выход к двум морям — Чёрному и Азовскому. Так что я жду, что население этого города удвоится» — дал прогноз спикер Госсовета Крыма. При этом Константинов не видит предпосылок к возникновению на полуострове новых городов.

При таком росте численности населения предсказуемы и проблемы, с которыми столкнётся полуостров. «По некоторым вопросам, дороги например, мы уже не тянем. Нужно активно вести дорожное строительство, инвестировать и инвестировать, иначе езда по Крыму и нахождение на полуострове будут крайне не комфортными. Мы сегодня имеем пробки больше, чем любой среднестатистический регион России. Детских садов не хватает, по школам в городах запас небольшой есть, в сёлах запас мест большой. Совершенно нет спортивной инфраструктуры, и сегодня её не хватает. Электроэнергии будет с запасом. Есть напряжение по воде, в основном технической, но есть решения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Константинов.

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Ранее директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил ИА REGNUM, что при адекватном объеме инвестиций экономика Крыма могла бы создать достаточное количество рабочих мест, чтобы удвоить численность жителей региона. Однако возможности для такого роста будут определяться способностью обеспечить экономическую интеграцию полуострова с остальной Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Севастополя 11 апреля при участии представителей инвестора — китайской госкорпорации, обсудили возможность реализации масштабного проекта развития Севастополя «Новый Крым». Реализация этого проекта значительно увеличит численность населения Севастополя.

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