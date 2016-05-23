Москва, 23 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Структурные реформы заморозят ротацию элит и будут трудными для простых граждан. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 мая замдиректора по продажам и развитию клиентов «БКС Брокер» Алексей Бушуев, комментируя предстоящее 25 мая заседание Экономического совета при президенте РФ, где будут представлены две стратегии дальнейшего развития России, одна из которых подразумевает проведение структурных реформ экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме

«Не стоит ждать, что именно 25 мая решится судьба экономической стратегии. Это скорее некий смотр: с одной стороны, того, как Кудрин за неполный месяц сумел войти в суть дела и адаптировать идеи под реальность, с другой стороны — публичная демонстрация уровня покровительства Кудрину со стороны президента. Будет или не будет оппонирования с МЭР, представителями Банка России — тоже интересно», — отметил эксперт.

С большой осторожностью можно предположить, что политическими альтернативами на самом деле являются не вопросы, куда направить деньги, а то, будет ли это новый бюджет бюджетом с упором на ВПК либо бюджетом с насущной задачей структурной реформы, сказал Бушуев. «Вариант со структурными реформами таит в себе опасность того, что на несколько лет будут ограничены социальные лифты, ротация элит будет в значительной степени заморожена. Это делает его наиболее трудным для простых граждан», — отмечает эксперт.

Предполагается, что 25 мая на экономическом совете при президенте РФ будут обсуждаться различные сценарии экономического развития России. Речь идет о сценарии бюджетного стимулирования, которое подразумевает оказание господдержки отдельным отраслям экономики — в его поддержку выступает помощник президента РФ Сергей Глазьев, а также о бюджетной консолидации, которая предполагает ограничение госрасходов вместе с проведением реформ — такие идеи выдвигает замглавы экономического совета при президенте РФ, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.