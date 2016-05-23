Киев, 23 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Турция в июне примет около тысячи патрульных полицейских Украины — для прохождения краткосрочных курсов. Об этом говорится в заявлении главы украинской Нацполиции Хатии Деканоидзе, передает корреспондентИА REGNUM.

Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну.1831

«Я благодарна Генеральному директорату по безопасности Турецкой Республики за согласие принять в июне около тысячи представителей патрульной полиции Украины для прохождения краткосрочных курсов», — заявила Деканоидзе.

По ее словам, украинские полицейские пройдут стажировку на базе департамента охраны, департамента общественной безопасности, академии борьбы с терроризмом, академии борьбы с наркотиками и организованной преступностью, а также полицейской академии Турции.

Другие подробности в настоящий момент не сообщаются.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о недоборе в патрульную полицию в каждом городе.

«Мы очень высоко подняли стандарты. И это работает, ведь отток полицейских за это время очень низкий. И это очень правильно, хотим держать качество», — отметил министр. Аваков заявил, что на Украине в течение месяца будет объявлен повторный конкурс, «который будет отвечать заявленным высоким стандартам и требованиям».