Красногорск, 24 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Фактическая собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Подмосковье за 2015 год превысила 85% запланированных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Так, из собранных в 85 субъектах России в 2015 году взносов, которые затем истратили на ремонт в регионах, на Московскую область приходится треть — более 8 миллиардов рублей. Но сколько истратили непосредственно в области — не известно.

pixabay.com Деньги на ветер

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В 2014 году в Подмосковье было отремонтировано более 900 домов, а в 2015 году был завершен ремонт более чем в 2,5 тысяч домов, заявили в ведомстве. Из 25 миллиардов рублей, собранных в стране на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, доля Московской области составляет более 8 миллиардов рублей.

Отметим, что уточнить сколько средств на капитальный ремонт 2015 года было потрачено непосредственно в самой области, в МинЖКХ пока затруднились.

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Также, по данным министерства, объемы работ в 2015 году относительно 2014 года значительно увеличились. За 2015 год в Московской области были проведены работы по ремонту 1650 кровель, 2 414 лифтов, 460 фасадов, 418 инженерных систем и 12 подвалов. Всего выполнено 4954 видов работ.

В 2016 году в сфере капитального ремонта области планируется выполнить фасадные работы, заменить инженерные системы домов, а также вертикальные стояки центрального отопления и горячего водоснабжения. Помимо этого будут меняться и системы энергоснабжения многоквартирных домов. Так, системы общедомового освещения будут заменены на площади 931,3 тысяч кв.м. Планируется произвести замену 1637 лифтов в 548 многоквартирных домах.

«Все работы подразумевают применение энергосберегающих материалов и/или поставку оборудования в энергосберегающем исполнении», — заключили в министерстве.

Отметим, что, по данным Росстата на 1 января 2016 года, общая численность населения в Московской области составила 7 318 647 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года размер взноса за капремонт в области составил 8 рублей 30 копеек в месяц на один квадратный метр общей площади помещения. Предыдущие суммы взносов в 7,3 рубля от 2014 года и в 7,8 рубля от 2015 года, по мнению экспертов не полностью покрывали затраты на программу.