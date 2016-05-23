Норвегия наращивает добычу нефти
Осло, 23 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Норвегии добыча жидких углеводородов выросла в апреле 2016 года на 1% и составила 2,03 млн баррелей в день. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Норвежского нефтяного директората.
Объем среднесуточной добычи нефти составил 1,63 млн баррелей нефти, что на 4% больше, чем аналогичный показатель за апрель 2015 года.
Напомним, инвестиции Норвегии в нефтегазовую отрасль в 2015 году упали на 16% по сравнению с 2014 годом до 150 млрд норвежских крон (16 млрд евро). Как прогнозируют в Норвежском нефтяном директорате, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года, когда планируется начало медленного роста.
Стоит отметить, что низкие цены на нефть привели к значительным проблемам в экономике Норвегии. Сегодня в королевстве фиксируется рекордный за 11 лет уровень безработицы — 4,8%. Безработица увеличилась в первую очередь в нефтедобывающих регионах — провинциях Рогаланд и Хордаланн. Ранее стало известно о том, что правительство Норвегии, согласно пересмотренному бюджету, в 2016 году возьмет 205,6 млрд норвежских крон ($25 млрд) из своей нефтегазовой «копилки».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 года для покрытия текущих расходов норвежские власти впервые использовало средства фонда национального благосостояния, который в течение 20 лет аккумулирует доходы от экспорта нефти. Первый в истории фонда трансфер средств составил 6,7 млрд норвежских крон ($814 млн). Всего с января по март со счетов фонда сняли 20,8 млрд крон (порядка $2,5 млрд).
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