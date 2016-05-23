Осло, 23 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Норвегии добыча жидких углеводородов выросла в апреле 2016 года на 1% и составила 2,03 млн баррелей в день. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Норвежского нефтяного директората.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Объем среднесуточной добычи нефти составил 1,63 млн баррелей нефти, что на 4% больше, чем аналогичный показатель за апрель 2015 года.

Напомним, инвестиции Норвегии в нефтегазовую отрасль в 2015 году упали на 16% по сравнению с 2014 годом до 150 млрд норвежских крон (16 млрд евро). Как прогнозируют в Норвежском нефтяном директорате, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года, когда планируется начало медленного роста.

Стоит отметить, что низкие цены на нефть привели к значительным проблемам в экономике Норвегии. Сегодня в королевстве фиксируется рекордный за 11 лет уровень безработицы — 4,8%. Безработица увеличилась в первую очередь в нефтедобывающих регионах — провинциях Рогаланд и Хордаланн. Ранее стало известно о том, что правительство Норвегии, согласно пересмотренному бюджету, в 2016 году возьмет 205,6 млрд норвежских крон ($25 млрд) из своей нефтегазовой «копилки».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 года для покрытия текущих расходов норвежские власти впервые использовало средства фонда национального благосостояния, который в течение 20 лет аккумулирует доходы от экспорта нефти. Первый в истории фонда трансфер средств составил 6,7 млрд норвежских крон ($814 млн). Всего с января по март со счетов фонда сняли 20,8 млрд крон (порядка $2,5 млрд).

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