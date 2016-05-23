Москва, 23 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. За 2015 год объем доходов в бюджет московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) был перевыполнен, заявил на заседании комиссии Мосгордумы директор московского городского фонда ОМС Владимир Зеленский. По его словам, превышение доходов над расходами составляет 1 млрд 279 млн 932,7 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережёт

«Доходы составили 176 млрд 666 млн 274,6 тысяч рублей, расходы — 175 млрд 386 млн 341,9 тысяч рублей», — сообщил Зеленский. Он подчеркнул, что ранее бюджет на 2015 год был утвержден в сумме по доходам и расходам 165,6 миллиарда рублей.

Директор фонда ОМС столицы уточнил, что причины перевыполнения бюджета — это дополнительные субвенции из федерального фонда ОМС на обеспечение деятельности федеральных медучреждений и поступлений от других регионов в счет оказания медицинской помощи незастрахованным в Москве иногородним гражданам. «Из почти 6,5 млрд рублей средства пошли в регион, получающий от нас больше всего денег — Московскую область», — пояснил он.

Как уточняется в материалах к заседанию, в 2015 году в системе ОМС участвовало 377 медицинских организаций, в том числе 208 городские, а также федеральные и частные учреждения. В рамках ОМС было профинансировано 1 млн 600 тысяч случаев госпитализации — на 25% больше, чем годом ранее; 47 тысяч случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, зафиксировано 30 млн обращений и 27 млн посещений врачей.

В свою очередь, глава комиссии по экономической политике и финансам Людмила Гусева («Единая Россия»), никаких нарушений в работе ФОМС Москвы за 2015 год выявлено не было. Она добавила, что законопроект «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Мосгордумы 25 мая.

Напомним, в 2016 году объем доходов бюджета фонда ОМС будет составлять 193 млрд 313 млн 145,9 тысяч рублей. Часть средств бюджета фонда будут направлены на переподготовку медиков и закупку нового оборудования.

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