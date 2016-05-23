Брюссель, 23 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Европейский союз критикует «все стороны» в Южном Судане за нарушение прав человека, требуя «немедленно прекратить» убийства мирных жителей, передает ABC News.

Steve Evans Президентская гвардия Южного Судана

«Убийства гражданских лиц, изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также вербовки детей-солдат в полной безнаказанности практикуются всеми сторонами в Южном Судане», — говорится в совместном заявлении глав МИД 28 стран-членов ЕС.

Кроме координации с другими международными организациями, как ООН, ЕС наложил эмбарго на поставки оружия в Южный Судан и запрет выдачи виз ряду местных чиновников.