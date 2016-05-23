Кишинёв, 23 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. ЕС недоволен темпом реформ в Молдавии и неэффективным расследованием кражи 1 млрд евро из банковской системы страны. Об этом заявил в интервью Europa Liberă по итогам визита в Молдавию литовский европарламентарий, докладчик Европарламента по Молдавии Пятрас Ауштрявичюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Мягкая сила

По его словам, Молдавии не стоит ждать финансовой помощи от ЕС до подписания соглашения о программе сотрудничества с МВФ. «Этой помощи, вероятно, и не будет, поскольку все сыты по горло. Мы хотим видеть конкретные результаты. Мы не рассердились на Республику Молдова, но хотим, чтобы власти в Кишиневе понимали, что мы говорим о них, а не о Зимбабве», — сказал евродепутат.

Он также отметил, что в ЕС считают необоснованными заявления Кишинева о том, что ход реформ тормозится из-за наличия в стране неурегулированного конфликта с Приднестровьем. «Напротив, если реализация реформ будет идти быстро и хорошо, то жители приднестровского региона станут смотреть на Кишинев по-другому», — уверен Ауштрявичюс.