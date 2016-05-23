Ростов-на-Дону, 23 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. По факту пиратского нападения на танкер «Leon Dias» у берегов Африки и захвата в заложники членов экипажа заведено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM 23 мая проинформировали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Пираты XX века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пираты

Согласно данным следователей, инцидент произошел 30 января текущего года. Морские разбойники захватили заложников в Гвинейском заливе.

Судно греческой компании «Leon Shipping» следовало из порта Ломе Республики Того в порт Бата Экваториальной Гвинеи. Нападение было совершено в нейтральных водах Атлантического океана в 100 морских милях от береговой линии Нигерии. Известно, что напали на членов экипажа 13 вооруженных людей. На борту танкера находился 21 человек, в том числе двое российских граждан.

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В заложники пираты захватили пять членов экипажа, в том числе одного россиянина. 22 дня они были в плену, пока не был передан злоумышленникам требуемый выкуп. Заложники вернулись домой — на Дон и в Вологодскую область.

Уголовное дело заведено по двум статьям УК РФ — «Захват заложников совершенный организованной группой» и «Пиратство, совершенное организованной группой».