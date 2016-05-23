Мурманск, 23 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» нарушили порядок оказания помощи малолетнему инвалиду. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проверка прокуратуры Мурманской области подтвердила информацию, растиражированную СМИ и пользователями соцсетей: местная жительница действительно была вынуждена самостоятельно оказывать помощь своему ребёнку.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Установлено, что местная жительница, находясь в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ», всю ночь самостоятельно регулировала подачу кислорода своему малолетнему ребёнку-инвалиду, не получив помощи от медицинского персонала, — отметили в ведомстве. — Проверка показала, что в ходе оказания медицинской помощи девочке не были проведены такие необходимые для диагностики и лечения заболевания мероприятия, как осмотр, консультация детского врача-инфекциониста, отоларинголога, бактериологические исследования. В деятельности больницы выявлены нарушения требований стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени».

В прокуратуре также добавили, что в связи с поступающими жалобами ведомство организовало в лечебном учреждении проверку на предмет качества и полноты оказания медицинских услуг населению города.

Напомним, после проверок в местной больнице кандалакшские следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Кандалакши Мурманской области написали обращение в адрес министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В нём, в частности, есть конструктивные предложения чиновнику: например, кандалакшане просят Скворцову помочь создать возможности для притока специалистов в город, провести проверку оплаты труда старшего, среднего и младшего медицинского персонала, решить вопрос о компетентности администрации ГОБУЗ ЦРБ г. Кандалакша, провести проверку удовлетворённости и качества предоставления государственных услуг и так далее.