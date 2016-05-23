Астрахань, 23 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Астраханской области в день предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва в региональный исполнительный комитет поступило 30 заявлений о нарушениях по пяти счетным участкам области. Большинство из них были однотипными и дублировали друг друга. Такая информация была озвучена сегодня, 23 мая, на пресс-конференции с участием журналистов в региональном исполнительном комитете партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Не делом, так рублём

В основном кандидаты фиксировали подкуп избирателей и факты агитации, которая была запрещена в день голосования. По всем фактам проводились проверки, однако не все нарушения подтвердились.

Зафиксировали организаторы предварительного голосование и появление на одном из участков города 741 бюллетеня не установленного образца. На них присутствовали две подписи, которые не совпадали с подписями ни одного из членов комиссии, также присутствовала отметка за одного из кандидатов. Этот факт был зафиксирован через 15 минут после открытия участка. Все обнаруженные бюллетени были изъяты и опечатаны.

«Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что ни один подобный бюллетень не попал в урну для голосования, а значит, данное нарушение никак не повлияло на итог голосования. На сегодняшний день по данному факту продолжается разбирательство», — заверили в пресс-службе партии.

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Что касается голосования по кандидатам в федеральную думу, то тут никаких заявлений о нарушениях не было.

По результатам голосования данных пока нет, работа с итоговыми протоколами продолжается. Все данные суммируются и обобщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в предварительном голосовании приняли 7,79% избирателей Астраханской области. Это чуть выше ожидаемой явки. Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» рассчитывали на 5%.

Свои предпочтения жители региона смогли отдать одному или нескольким из десяти заявленных кандидатов. Среди них действующие депутаты Государственной думы РФ, действующие депутаты думы Астраханской области, а также председатель областной думы, действующий глава Наримановского района, корреспондент регионального телеканала, преподаватель в музыкальной школе, руководитель реготделения «Молодой Гвардии» и генеральный директор оптово-розничной фирмы. По предварительным данным, большинство голосов получил депутат Госдумы РФ Леонид Огуль.