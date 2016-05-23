Вологда, 23 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. С января по май в Вологодской области индекс цен на товары и услуги, характеризующий уровень инфляции, составил 102,9% (в минувшем году — 106,9%). При этом цены на продукты питания выросли на 2,7%. Это в 3,8 раза ниже, чем в аналогичный период минувшего года, тогда рост составил 10,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Лидером по росту цен в Вологодской области стала белокочанная капуста. За 4 месяца она выросла в цене в 1,6 раза. Морковь подорожала на 40,1%, чеснок — на 37,1%, виноград — на 35,7%, лимоны — на 22,6%, яблоки, груши и столовая свекла — на 18−19 процентов. При этом резкое снижение стоимости показывают свежие огурцы — 20%, апельсины — на 17,3%, картофель — на 13,1 процента.

«Сейчас наступил такой сезон, когда овощи прошлого урожая продаются по достаточно высокой цене, которая зависит от стоимости и продолжительности их хранения, а новый урожай поступает в небольших количествах и также пока еще дорог. Снижение цен на огурцы и картофель можно объяснить поступлением свежего урожая от местных аграриев и тепличных хозяйств. В ближайшее время мы увидим резкое сезонное падение цен на большинство овощей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель информационно-аналитического агентства Антон Силенок.

Кроме того, в Вологодской области немного выросли в цене мясные субпродукты (на 3,2%), колбасы (на 2,6%) и мясные полуфабрикаты (на 2,5%). В то же время свинина подешевела на 5,6%, а мясо птицы — на 3,1%. Заметно подорожала охлажденная и мороженая рыба лососевых пород (на 11,9%), живая рыба (на 10,1%), соленые и копченые деликатесы из рыбы (на 9,4%).

Также в Вологдастате отмечают сезонное снижение цен на куриные яйца: в среднем — на 9,5%. Цены на крупу и бобовые в среднем подросли на 5,5%, а гречневая крупа подорожала на 12,5%, горох и фасоль — на 7,7%.

Немного повысились цены на твердые и мягкие сыры (на 5,1%) и кисломолочные продукты (на 4,1%). Отмечается повышение цен на кофе (на 11,8%), чай (на 4,9%), муку (на 4,2%), и сахар (на 3,3%). Хлеб и хлебобулочные изделия с начала года подорожали на 2,4%.