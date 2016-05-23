Архангельск, 23 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В Архангельской области завершается подготовка к проведению единого государственного экзамена, который состоится уже 27 мая. В этом году в регионе будут открыты 92 пункта сдачи ЕГЭ. Единый госэкзамен будут сдавать 6703 человека, из которых 5500 выпускники 11-х классов. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель регионального министра образования Елена Молчанова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пункт сдачи ЕГЭ

По ее информации, в 65 пунктах сдачи ЕГЭ непосредственно перед самим началом экзамена будут распечатаны все материалы. В другие пункты сдачи ЕГЭ экзаменационные материалы будут переданы по средствам связи.

«Никаких нововведений в этом году при проведении ЕГЭ не предвидится. Одним из самых популярный предметов по выбору как и прежде является обществознание. Обязательными предметами являются русский язык и математика. Все работы и результаты итоговой аттестации можно найти на специальном сайте. Благодаря этому, число апелляций заметно сократилось», — пояснила Елена Молчанова.

Также она подчеркнула, что как и в предыдущие годы в пунктах сдачи ЕГЭ будет установлено онлайн наблюдение. «Как такового досмотра не будет. Все личные вещи, в том числе мобильные телефоны, дети должны оставить в специально отведенном месте. В пунктах проведения ЕГЭ будет дежурить полиция и медицинский работник», — добавила Елена Молчанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 аппеляций, из которых 41 была удовлетворена.