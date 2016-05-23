Ярославль, 23 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Сведения о доходах и имуществе депутатов муниципалитета Ярославля опубликованы в сети Интернет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым состоятельным депутатом по итогам минувшего года оказался Александр Шутов — он заработал около 43 млн рублей. При этом в собственности у него числится 14 земельных участков, 2 дома, 2 гаража, порядка 30 различных зданий и помещений и 17 автотранспортных средств. Также наиболее существенный доход задекларировали Дмитрий Кузьмин (25,4 млн), Роман Галагаев (21 млн рублей), Павел Зарубин (9,3 млн), Сергей Смоленский (7,8 млн), Игорь Бортников (7,6 млн), Константин Шлапак (6,8 млн), Андрей Саталов (6,4 млн рублей), Светлана Агашина (5,5 млн).

В числе «середняков» — Сергей Калинин (3,3 млн), Евгений Мясников (3,2 млн), Олег Ненилин (3,2 млн), Павел Дыбин (2,8 млн), Михаил Пихтов (2 млн), Андрей Золотовский (1,9 млн), Валерий Байло (1,7 млн), Роман Сукнев и Виталий Рыбаков (по 1,3 млн), Вера Никольская (1 млн рублей).

Меньше миллиона задекларировали Антон Голицын (945 тыс. рублей), Андрей Лихачев (845 тыс.), Сергей Тюрин (842 тыс.), Александр Черепанин (840 тыс.), Сергей Выржиковский (780 тыс.), Евгений Баранов (719 тыс.), Елена Анашкина (около 718 тыс.). Еще ниже доходы показали Анатолий Каширин (688 тыс.), Алексей Морозов (653 тыс.), Владимир Ермолин (562 тыс.), Марина Полякова (518 тыс.), Миша Халтян (509 тыс.), Вадим Канашкин и Ярослав Юдин (по 480 тыс. рублей).

В числе тех, чей заработок по итогам года сопоставим с доходом муниципальных служащих, оказались Андрей Валиахметов (395 тыс.), Эдуард Авдалян (350 тыс.). Самый же низкий заработок показали Андрей Власов (120 тыс. рублей и никакого имущества), Владимир Зубков (140 тыс.). Денис Дёмин задекларировал нулевой доход по всей семье. Впрочем, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля, он сдал нулевую декларацию, но скорректирует ее в течение 30 дней.

Однако зачастую невеликие доходы народных избранников компенсировались заработком их супругов. Так, самыми богатыми оказались жены Владимира Ермолина (7 млн рублей), Олега Ненилина (4 млн), Миши Халтяна (3,8 млн), Эдуарда Авдаляна (3,4 млн). Больше своих мужей также заработали супруги Анатолия Каширина (1,9 млн), Андрея Золотовского (1,5 млн), Андрея Лихачева (1,4 млн рублей).

Самым существенным перечнем имущества обладают супруги Эдуарда Авдаляна и Миши Халтяна. Первая, как следует из декларации, владеет пятью земельными участками, тремя домами, одним домовладением, семью зданиями. Кроме того, она является обладательницей легковой «Тойоты», трех КАМАЗов, одного ЗИЛа, дорожного катка и фрезы на базе трактора «Беларусь». Супруг ее при этом официально собственностью не обременен. Вторая является собственницей двух крупных земельных участков, пяти зданий, долей в двух гостевых домах, трех легковых автомобилей и одного КАМАЗа.

Стоит отметить, что доходы муниципальных депутатов оказались выше заработка их коллег из Ярославской областной Думы. Среди региональных парламентариев самым состоятельным оказался Сергей Якушев с доходом в 25,2 млн рублей.