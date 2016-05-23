Минск, 23 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Отношения между Белоруссией и Гаваной могут выйти на качественно новый уровень. Об этом 23 мая во время переговоров в Минске заявили Александр Лукашенко и первый зампред Госсовета и Совмина Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

«Мы видим свое место, место Белоруссии, в кубинской экономике. Мы готовы к такому сотрудничеству. Тем более, что создана хорошая основа — заключено около 30 межправительственных соглашений, который создают прочную нормативную правовую базу», — заявил Лукашенко.

«Мы приветствуем нормализацию отношений между Кубой и Соединенными Штатами Америки», — сказал Лукашенко.

В ходе переговоров было отмечено, что Белоруссия готова стать важным игроком в социальном и инфраструктурном развитии Кубы, её модернизации. Лукашенко констатировал тенденцию роста взаимного товарооборота, который составил около $70 млн по итогам 2015 года. «Куба также намерена и далее перенимать белорусский опыт развития АПК», — констатировали в президентской пресс-службе, отметив также, что в ходе переговоров было обсуждено взаимодействие в научно-техническом направлении, в сфере информационных технологий, фармацевтики.

«У нас позиции не просто близки по всей международной повестке дня — они практически совпадают по всем вопросам», — констатировал Лукашенко. Он снова пригласил Рауля Кастро посетить постсоветскую республику, получив взамен приглашение посетить Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, Куба около 70 лет находилась под санкциями США и лишь реализация недавних осторожных инициатив Барака Обамы позволили увидеть варианты выхода из тупика, в котором двусторонние отношения находились более полувека. При этом Куба остаётся социалистическим государством — в отличие от постсоветских республик, где демонтаж социального государства и деиндустриализация сопровождались заявлениями о построении «рыночного социализма», «возрождении» и тому подобном.