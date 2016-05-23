Ульяновск, 23 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Официальные итоги предварительного народного голосования в Ульяновске еще не подвели, однако копии протоколов наблюдателей одного из кандидатов в депутаты и обсуждаемые в социальных сетях данные exit-poll позволяют уже сейчас говорить о первых результатах.

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Как подчеркивают в «Единой России», официальные итоги праймериз будут объявлены в ближайшее время. До этого все результаты следует считать «предварительными». Тем не менее, даже эти данные, в целом, говорят о том, что праймериз в Ульяновске прошли конкурентно и продемонстрировали неплохую явку в 10%, что соответствует средним цифрам по стране. Пока готовятся официальные результаты праймериз, местные политологи обсуждают кандидатов, которые уже сейчас набрали большее количество голосов среди ульяновцев.

Среди кандидатов на выдвижение по одномандатному округу в Ульяновской области лидирует прославленный спортсмен и действующий депутат ГД РФ Владислав Третьяк. Легендарный хоккеист выиграл праймериз партии и по 188 округу и по общеобластному списку. Будучи «лицом праймериз» Единой России, Третьяк и его команда активно приглашали избирателей на голосование и предварявшие их дебаты в СМИ.

«Очевидно, что Третьяк должен был занять первое место в силу своей высокой узнаваемости, популярности. Не каждый регион получает такую фигуру. Человек, безусловно, заслуженный, уважаемый, опытный депутат, великий спортсмен. Это место было совершенно предсказуемо. «Прокатить» Третьяка, я думаю, это было бы слишком большим скандалом», — комментирует предварительные результаты праймериз в Ульяновске политолог Константин Калачев.

Не далеко от Третьяка ушел его ближайший конкурент, также действующий депутат ГД РФ от Ульяновской области Григорий Балыхин. Он занял второе место по окружному списку. Эксперты объясняют лидерство «человека Володина» не высокой медийной активностью, как, к примеру, предыдущего депутата, а хорошими лоббистскими возможностями в Москве.

«Второе место по окружному списку Балыхина хорошо объяснимо, но не за счёт какой-то большой медийной активности, не за счет пиар акций. Просто Балыхин один из успешных лоббистов региона в Москве, а значит для элиты сигнал более чем увесистый. Плюс он узнаваем и уважаем местной образовательной сферой, неудивительно, что его поддержала и высшая школа региона, да и школьное и дошкольное образование тоже. А это огромная сила. У Балыхина просто оказалось много активных сторонников», — отметила председатель Общественной палаты Ульяновской области, ректор Ульяновского педагогичечкого университета Тамара Девяткина.

Третье место по окружному списку и первое в округе №187 занял депутат областного Заксобрания, а в прошлом — министр правительства области и секретарь реготделения «Единой России» Игорь Тихонов.

«Первое место Тихонова по округу, пожалуй, — это реальная победа. Желание стать депутатом Государственой Думы у него было давно. Его работа в округе была заметна. В данном случае на Тихонове сошлись предпочтения главы региона и предпочтения избирателей. Так что с высокой вероятностью мы его увидим в следующей Государственной Думе», — дал свою оценку претенденту на праймериз Константин Калачев.

Тихонов действительно провел почти сотню встреч на местах, тесно работал с районными партийными активами. По отзывам экспертов, он самый опытный аппаратчик и политик из всех участников праймериз. По областному списку он конкурирует за третье-четвертое место с Алсу Балакишиевой. Весьма влиятельная на территориях вице-спикер Заксобрания смогла получить хороший результат за счет «своих» районов.

Ранее скандально известный бизнесмен, крупные активы которого (ТЦ «Пушкаревское Кольцо» и ЦУМ) несколько лет назад перешли к местному олигарху Дмитрию Рябову, а ныне автогонщик и депутат Госдумы Вадим Харлов разместился на 3−4 месте в округе №188.

По мнению политологов, результат Харлова довольно легко объясним: крупные средства были вложены им еще с марта месяца в агрессивную рекламу на билбордах и в СМИ. Однако, эксперты считают, что такой кандидат сильно ослабит позиции «Единой России» на выборах, потому что «потащит» вниз общепартийный результат из-за шлейфа негатива и обвинений криминального характера. Не добавляет ему репутации у избирателей-единороссов и тот факт, что Харлов на прошлые выборы шел от «Справедливой России».

А вот результаты праймериз по общеобластному списку экс-мэра города, главы общественной приемной Дмитрия Медведева Марины Беспаловой, которая отстала от Владислава Третьяка почти в 10 раз, оказались, по мнению политологов, скорее неожиданными.

«Отношение к ней в Ульяновске неоднозначное, естественно, это не могло не сказаться на результате. Совершенно понятно, что если оппонент губернатора занимает 5−6 е место — это победа губернатора», — считает Калачев.

Эксперты уверены, что конфликт с губернатором, отставка с поста главы города, вовлечение в конфликт с региональной элитой федерального руководства партии, жесткое противостояние буквально со всеми руководителями области и города заметно отразились на отношении к Беспаловой самих избирателей. В региональных политических кругах считают, что она больше уже не вернется в большую политику.

«Такой результат на праймериз для человека с должностью главы общественной приемной Медведева — серьезный проигрыш. Видимо, скоро она лишится последней опоры в виде должности главы общественной приемной главы правительства. Не может человек с такой должностью проиграть выборы с таким позором. При всем уважении к Третьяку, Балыхину, уж третье-то место за ними эксградоначальница вполне могла себе обеспечить, но она не готова к борьбе» — считает депутат ульяновской гордумы Игорь Буланов.

Напомним, всего в Ульяновской области было зарегистрировано 36 участников праймериз. Были организованы 26 дискуссионных площадок для участников предварительного голосования. Явка на избирательные участки составила 10,3% от общего числа избирателей, зарегистрированных в регионе.

Темами дебатов стали вопросы сбережения нации, развития сельского хозяйства, борьба с коррупцией, экономическая и промышленная политика, качество повседневной жизни. Также участники проводили дополнительные встречи с избирателями — всего более 200 таких мероприятий прошло за время проведения предварительного голосования.