Анкара, 23 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали множество проблем в ходе встречи 23 мая в Стамбуле, передает Der Spiegel. В числе проблем: договор о беженцах, невыполненные Турцией критерии для безвизового режима и упразднение иммунитета для турецких депутатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

«Вопросы остаются открытыми», — заявила Меркель на пресс-конференции. В личной беседе канцлер затронула спорные темы, как демократия в Турции. Она «ясно дала понять», что лишение неприкосновенности четверти депутатов парламента 20 мая дает «основания для глубокого беспокойства». Меркель поднимала и тему независимости суда и СМИ в Турции.

Лидер Германии передала позицию Брюсселя о том, что безвизовый договор между ЕС и Турцией не может вступить в силу уже в июне, как этого планировалась, т.к. Турция не выполнила для этого требуемые условия. Среди важнейших из них — изменение антитеррористического закона. При этом Меркель подчеркивает, что договор отвечает интересам двух сторон.

Руководители двух стран затронули и курдскую тему. «Я, конечно, еще раз отметила, что борьба против РПК (Рабочая партия Курдистана) важна», — сказала канцлер. Однако, по мнению Меркель, Анкаре еще предстоит многое сделать для улучшения жизни курдов в Турции.