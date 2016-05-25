Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум.



Житель Санкт-Петербурга, долгое время работавший в одном из городских теплоэнергетических предприятий, обратился к прокурору Санкт-Петербурга и губернатору города с просьбой разобраться с ситуацией, которая, по его мнению, наносит ущерб городскому бюджету и жителям. В официальном обращении, которое было также получено редакцией, он (ФИО не публикуется по соображениям конфиденциальности) предупреждает городского прокурора о том, что деятельность недавно пришедшей на рынок теплоснабжения Санкт-Петербурга компании ООО «Теплоэнерго» приводит к необоснованному увеличению расходов городской казны.

Как отмечает житель Петербурга, со ссылкой на публикации СМИ, «в прибыльной деятельности ООО «Теплоэнерго» может быть заинтересована группа лиц — Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров, заместитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» С.В.Густов и Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга А.С.Бондарчук».

В Санкт-Петербурге не так давно начала работу новая компания ООО «Теплоэнерго», которой были переданы городские объекты и были установлены самые высокие в городе тарифы на теплоснабжение потребителей.

Эксперты рынка полагают, что эта небольшая компания при поддержке группы лиц из властных структур пытается захватить большую часть рынка Санкт-Петербурга. Одной из причин этого может быть то, что все строительные и ремонтные работы для этой компании выполняет ООО «ПетроСтрой», которая принадлежит дочери председателя ЗакСа Вячеслава Макарова — Анне Селегень и еще одной родственнице (по данным СМИ Санкт-Петербурга, после серии публикаций в прессе эта доля была передана ее свекру — Владимиру Селегеню). А единственным учредителем ООО «Теплоэнерго» является Роман Нагорный — однокурсник главы комитета по энергетике Андрея Бондарчука по Горному институту. Еще один их однокурсник — Евгений Кочнев — сейчас является генеральным директором ООО «Теплоэнерго».

Как пишет в своем обращении жительница Петербурга, «все петербуржцы платят по одинаковому тарифу в 1541,88 рублей за 1 Гкал в час. Разницу между реальным тарифом и тем, по которому платит население, и компенсирует городской бюджет. В 2015 году на эти цели из казны будет выделено 6,9 млрд рублей». Таким образом, при подключении потребителей по тарифу ООО «Теплоэнерго» увеличиваются расходы городской казны, поскольку их присоединение к другим теплоэнергетическим организациям обошлось бы меньшими средствами компенсаций, выделяемых из бюджета города.

По ее мнению, все это может «свидетельствовать о наличии состава преступлений, связанных с хищением бюджетных средств путем мошеннических действий (ст.159 УК РФ) — присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) под видом либо в процессе законных хозяйственных операций».