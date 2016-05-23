Киев, 23 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Процесс предоставления Украине безвизового режима с ЕС «продвигается», глобальных проблем с этим нет, заявил сегодня, 23 мая, министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

ИА REGNUM Скорей в Европу!

«У нас есть заключение Еврокомиссии. Сейчас каждая страна идет по списку, что мы выполнили… Речь абсолютно не идет о том, что какая-то страна каким-то образом задерживает этот процесс. Не волнуйтесь», — заявил министр украинским журналистам.

Вместе с тем, Климкин признал, что Грузия может попасть в «безвизовую» повестку дня на несколько недель раньше.

«Но речь не идет о глобальных задержках или о политическом пакетирование Украины с другими странами», — уверен глава украинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что страны ЕС в настоящий момент обсуждают возможность переноса введения безвизового режима для Украины из-за миграционного кризиса.

Также стало известно, что Германия и Франция уверены в том, что сейчас не лучшее время для отмены визового режима с Украиной.