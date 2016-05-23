Москва, 23 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Серия террористических актов в городах Джабла и Тартус в Сирии подрывает усилия по политическому урегулированию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракты в Сирии

«Очередное кровавое злодеяние террористов на сирийской земле заслуживает самого решительного осуждения, — говорится в сообщении. — Оно совершено с неприкрытой целью — сорвать режим прекращения боевых действий, поддерживающийся в Сирии с 27 февраля с.г., и в целом подорвать усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса».

В МИД РФ выразили глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в сирийских городах Джабла и Тартус прогремела серия взрывов. По предварительным данным, в результате терактов погибли более 100 человек.

Известно, что в ходе «кровавых акций» террористы использовали, по меньшей мере, пять смертников и два начиненных взрывчаткой автомобиля.

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