Тегеран, 23 мая, 2016, 16:43 — ИА Регнум. 23 мая командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани посетил Школу мусульманского богословия в священном для шиитов городе Куме. В ходе визита генерал-майор Сулеймани выступил на конференции «Революция, страхи и надежды», передает агентство Tasnim News.

theiranproject.com Касем Сулеймани

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни ИРИ отмечает годовщину освобождения города Хорремшехра в годы ирано-иракской войны (1980−1988 гг.).

В этой связи командир «Аль-Кудс» рассказал об успехах иранской политики в САР. «Если бы Иран не помог укреплению политического строя в Сирии, то сегодня на территории этой страны правило бы правительство ИГИЛ. США вынуждены отступить от своих первоначальных целей. Назло давлению Вашингтона сунниты, шииты и иракские курды остаются друзьями Ирана и гордятся этой дружбой», — цитирует генерала Tasnim News.

10 мая в ходе рабочего визита в провинцию Керман (родина Сулеймани) президент Ирана Хасан Рухани отметил роль КСИР и лично военачальника. «Гордость провинции — великий полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Мы познакомились и стали товарищами в период ирано-иракской войны. Если сегодня мы посмотрим на Иран, Афганистан, Ирак, Сирии, Ливан и Палестину, то везде станем свидетелями мужества и героизма полковника Сулеймани», — передает слова Рухани агентство IRNA.

По оценке западных экспертов, Сулеймани — один из потенциальных претендентов на пост президента Ирана. Его популярность и авторитет заметно выросли за время сирийского конфликта.

Напомним, что подразделение спецназа КСИР «Аль-Кудс» отвечает за ведение военной и агентурной разведки, а также диверсионную деятельность за пределами исламской республики. Элитный спецназ подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Военное присутствие ИРИ в Сирии берет свое начало с сентября 2012 г., когда об этом официально заявил командующий КСИР генерал-майор Мохаммад-Али Джафари.