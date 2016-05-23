Киев, 23 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, состоялось подписание соглашения между правительством Украины и правительством США «о взаимной помощи между таможенными администрациями», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Наведение порядка

Со стороны Украины соглашение было подписано председателем Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романом Насировым, со стороны США — Специальным уполномоченным по вопросам таможни и границы США Робертом Джилем Керликовске.

«В июне 2015 года, находясь с визитом в США, мы договорились подписать новое Соглашение. В течение года ГФС и Погранично-таможенная служба США согласовывали правки в текст соглашения. После переговоров и согласования окончательного варианта крайне важного для нас соглашения оно наконец подписано», — заявил в ходе церемонии Роман Насиров.

Чиновник подчеркнул, что данное соглашение станет очередным этапом в развитии сотрудничества между Украиной и США — в таможенном направлении.

«Соглашение является свидетельством усиления украинско-американского сотрудничества по охране границ и обмену таможенной информацией. Кроме того, его реализация поможет укрепить безопасность таможенных подразделений ГФС и улучшить деятельность службы в сфере противодействия таможенным правонарушениям и контрабандной деятельности», — отметил глава украинского ведомства.

Целью соглашения, как заявлено, является «совершенствование сотрудничества между Украиной и США в таможенной сфере, создание правовых оснований для развития двустороннего сотрудничества, оказание взаимной административной помощи в таможенной сфере между Украиной и США и их таможенными администрациями, а также содействие принятию мер для прекращения противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран».

Отдельную встречу со специальным уполномоченным по вопросам таможни и границы США провел и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы имеем очень положительный опыт внедрения изменений и реформ в национальной полиции Украины при поддержке Соединенных Штатов. Я глубоко убежден в том, что наш следующий успех должен быть как раз в сфере таможни — ведь за годы независимости на Украине не были проведены структурные реформы в таможенной и пограничной сферах, и сегодня таможенная служба поражена коррупцией и требует эффективных изменений», — подчеркнул он.

Украинский премьер назвал символичным подписание соглашения. «Мы абсолютно решительны относительно наведения порядка на украинской таможне, и мы очень рассчитываем на вашу поддержку и помощь. Мы настроены на быстрые, открытые, понятные и качественные реформы в этой сфере», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее правительство Украины под руководством Арсения Яценюка было намерено передать в управление специализированным иностранным компаниям Волынскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую таможни.

«Мы хотим привлечь туда компании, которые имеют опыт борьбы с коррупцией на таможне, которые способны полностью поменять систему обслуживания на таможне и принести туда новую систему управления, которая предусматривает как упрощение получения таможенных услуг, так и фактически пополнение доходов бюджета от таможни», — заявлял Яценюк, отмечая, что партнером будет британская компания.

Также напомним, что с января 2016 года началась реализация программы поддержки ЕС по реформированию украинской таможни, на которую выделено 1,85 млн евро.