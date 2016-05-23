Москва, 23 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Официальная Москва выразила соболезнования сирийскому народу в связи с серией терактов, произошедших в Сирии утром 23 мая. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв. Теракты В Сирии

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, всему сирийскому народу, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

По словам представителей департамента, «очередное кровавое злодеяние террористов на сирийской земле заслуживает самого решительного осуждения», поскольку оно «совершено с неприкрытой целью — сорвать режим прекращения боевых действий (РПБД), поддерживающийся в Сирии с 27 февраля с.г., и в целом подорвать усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса».

Министерство усмотрело в этом «наглый вызов не только Правительству и гражданам САР, но и авторитету международного сообщества, предельно ясно выразившего свою коллективную позицию в пользу межсирийского национального согласия и мирного политического пути решения конфликта в Сирии при бескомпромиссной борьбе с терроризмом в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и заявлениями Международной группы поддержки Сирии».

Напомним, утром 23 мая массированной террористической атаке подверглись находящиеся на Средиземноморском побережье сирийские города Джебла и Тартус. В Джебле три взрыва произошли в районе автобусной станции, а четвертый — в приемном отделении местного госпиталя «Нур», куда начали свозить раненых. Фактически одновременно террористы-смертники осуществили нападение на мирных жителей Тартуса. Общее число жертв, как сообщается, к настоящему времени превысило 100 человек. Раненых — десятки.