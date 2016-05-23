Ярославль, 23 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Секретарь ярославского областного отделения «Единой России», председатель регионального оргкомитета предварительного голосования в Ярославской области и победитель внутрипартийного отбора в 195 одномандатном избирательном округе Илья Осипов подвел итоги праймериз.

фото сайта yaroslavl.er.ru Илья Осипов

«Мы сегодня подводим предварительные итоги, они еще не утверждены региональным оргкомитетом. Об окончательных результатах предварительного голосования можно будет говорить только после решения федерального оркомитета», — заявил Илья Осипов на пресс-конференции, посвящённой итогам праймериз.

Лидер ярославских единороссов отметил, что на предварительное голосование партии пришло в этот раз на 10 тысяч больше избирателей, чем на аналогичное мероприятие в 2013 году, когда «Единая Россия» определялась с кандидатами в депутаты Ярославской областной думы. По словам Ильи Осипова, областное отделение партии проделало огромную работу: было открыто 170 избирательных участков на территории региона, проведены 33 дебат-площадки. В предварительном голосовании принимало участие 33 кандидата, 21 из которых — члены партии, 4 — сторонники партии и 8 беспартийных.

Самую большую явку в 195 одномандатном избирательном округе показало сельское поселение Семибратово Ростовского района, в 194 округе — Некрасовский район и городское поселение Тутаев.

«Мы оцениваем уровень организации процедуры голосования как высокий. Не было очередей у избирательных участков, в оргкомитет не поступило ни одной жалобы», — сообщил Илья Осипов.

Второй по величине город Ярославской области Рыбинск отметился низкой явкой в 4,87% и особым выбором. На территории Рыбинска в одномандатном округе победил экс-прокурор города Николай Брядовой, он набрал 3152 голосов избирателей, победивший в целом по округу Илья Осипов получил 1769 голосов. По партийным спискам в целом по области победила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а в Рыбинске победу одержал экс-мэр города, депутат Ярославской областной думы Евгений Сдвижков, получивший поддержку 3328 горожан.

«Рыбинск традиционно проголосовал за рыбинцев. Теперь я знаю, чем буду заниматься в избирательную кампанию — стану рыбинцем», — заявил Илья Осипов.

Касательно своих результатов, Илья Осипов отметил, что они оказались выше, чем он планировал.

«Важно понимать, что это — не победа, это — ранний старт избирательной кампании. Я думаю, это понимают все победители ярославского предварительного голосования», — подытожил руководитель ярославских единороссов.