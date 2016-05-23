Москва, 23 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Сирии Башару Асаду в связи с гибелью мирных граждан в результате серии терактов в сирийской провинции Латакия. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Кремля

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава Российского государства подчеркнул, что эта трагедия стала очередным свидетельством варварской, бесчеловечной сущности террористических группировок, развязавших кровавую войну против народа Сирии», — говорится в сообщении.

Глава государства еще раз подтвердил готовность к продолжению взаимодействия с сирийскими партнерами «в противостоянии террористической угрозе и выразил уверенность в том, что преступники, запятнавшие свои руки кровью невинных жертв, не уйдут от возмездия».

Путин передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, утром 23 мая массированной террористической атаке подверглись находящиеся на Средиземноморском побережье сирийские города Джебла и Тартус. В Джебле три взрыва произошли в районе автобусной станции, а четвертый — в приемном отделении местного госпиталя «Нур», куда начали свозить раненых. Фактически одновременно террористы-смертники осуществили нападение на мирных жителей Тартуса. Общее число жертв, как сообщается, к настоящему времени превысило 100 человек. Раненых — десятки.