Москва, 23 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подумать над оказанием помощи в реставрации одного из залов галереи имени И.К. Айвазовского в Крыму. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Крым 23 мая.

Victor Korniyenko Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Специально для премьера провели экскурсию по галерее имени знаменитого художника и рассказали о жизни Айвазовского и основных вехах и тонкостях его творчества.

Директор галереи показала Медведеву также зал, в котором проводились музыкальные вечера. По её словам, данный зал нуждается в реставрации.

«Надо подумать», — сказал Медведев, обращаясь к главе Министерства культуры РФ Владимиру Мединскому.

Напомним, Феодосийская картинна галерея имени Айвазовского — первая публичная галерея, расположенная на южной территории РФ. Айвазовский открыл галерею 29 июля 1880 года, а после его смерти в 1900 году галерея, согласно завещанию знаменитого художника, перешла в собственность города.