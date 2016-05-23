Волгоград, 23 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области самое большое число незаконных подключений с начала года выявлено в Волгограде — 20 случаев на сумму более 1,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании-поставщика «Газпром межрегионгаз Волгоград» 23 мая, следом за областным центром идет Волжский — 13 случаев на сумму 632 тыс. рублей и Иловлинский район — 11 случаев на сумму 548 тыс. рублей.

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Всего за период с января по апрель в Волгоградской области было ликвидировано 92 несанкционированных подключения, поставка газа нарушителям прекращена. Абонентам, незаконно пользующихся голубым топливом, доначислено более 5,5 млн рублей. Так, владелец домовладения из Средней Ахтубы заплатил более 109 тысяч рублей. Самые крупные суммы начислены собственникам, проживающим в Городищенском районе — 192 тыс. рублей, и Камышине — 151 тыс. рублей. В настоящее время рассмотрением этих случаев занимаются органы внутренних дел.

В компании напомнили, что с начала года законодательством в разы увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч, для юридических лиц сумма штрафа увеличилась до 100−200 тысяч рублей, для должностных лиц до 30−80 тысяч рублей, либо дисквалификация руководителя на срок от года года до двух лет.

С каждым выявленным случаем будет разбираться полиция. В настоящее время по 21 заявлению уже вынесены постановления о привлечении виновных к ответственности.

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Добавим, что в 2015 году сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» было выявлено 357 случаев незаконного подключения к системе газоснабжения. По итогам проведенных мероприятий собственникам помещений было доначислено более 17 млн рублей. «Лидерами» по числу выявленных несанкционированных подключений стал Волгоград (118 случаев). За ним идут Камышин (64 случая) и Палласовский район (26 случаев).

Как отметили в пресс-службе компании, многие нарушители не испытывают каких-либо материальных проблем. В большинстве случаев сумма ущерба в несколько десятков тысяч рублей была возмещена на месте в добровольном порядке. Одна из самых крупных сумм в размере более 300 тысяч рублей была доначислена собственнику элитного коттеджа площадью почти 500 кв. метров в Дзержинском районе Волгограда.