Красногорск, 23 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Жителей Подмосковья предупредили о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. В понедельник, 23 мая в области ожидается порывистый ветер и гроза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области

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В ближайшие несколько часов, а также вечером и ночью 23 мая в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, а также порывистый северный ветер со скоростью 12−17 м/с.

Специалисты чрезвычайного ведомства советуют во время непогоды закрыть окна в помещениях, так как существует опасность повреждения линий электропередач, повал деревьев и повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций.

При порывистом ветре желательно поставить машину в гараж или парковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице следует обходить шаткие строения и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 мая также ожидается пасмурная погода. Днем воздух в Москве прогреется до +16…+18 градусов, по области — до +14…+19 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.